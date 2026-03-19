Rakow-Fiorentina dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita di Conference

Il Rakow affronta la Fiorentina nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Conference League. La gara si disputa oggi e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre e l’orario di inizio dell’incontro. La partita si gioca allo stadio del Rakow.

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