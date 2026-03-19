La Fiorentina affronta il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, dopo aver vinto 2-1 all’andata al Franchi. La partita si gioca oggi alle 18:45, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono attesi alcuni gol, considerando i risultati della prima sfida. La sfida si svolge in Polonia e rappresenta un passaggio importante per il proseguimento del torneo.

Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata al Franchi, la Fiorentina è ospite del Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA conference League. La Viola può permettersi anche di pareggiare per centrare i quarti di finale del torneo, cosa che accadrebbe per il quarto anno di fila. La squadra di Paolo Vanoli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rakow-Fiorentina (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche gol è probabile nella sfida di ritorno

Articoli correlati

Rakow-Fiorentina (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiDopo la vittoria per 2-1 dell’andata al Franchi, la Fiorentina è ospite del Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA conference...

Tutti gli aggiornamenti su Rakow Fiorentina Conference League 19...

Temi più discussi: Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tv; Rakow-Fiorentina: probabili, Piccoli con Fazzini e Parisi; Rakow-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League.

Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVEDopo la vittoria dell'andata, la squadra di Vanoli si gioca la qualificazione in Polonia: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Rakow-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli sfida i polacchi nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal 2-1 dell'andata al Franchi ... tuttosport.com

. @Conf_League | Le probabili formazioni di Rakow - @acffiorentina x.com

Rakow-Fiorentina, la probabile formazione di Vanoli - facebook.com facebook