Rakow-Fiorentina 1-2 | gol e highlights la rimonta della Viola

La Fiorentina di Vanoli conquista una vittoria in trasferta contro il Rakow, vincendo 2-1. La squadra toscana è passata in svantaggio prima di segnare due gol nella ripresa, portando a casa i tre punti. La partita si è svolta in Polonia, e i gol sono stati segnati nel secondo tempo, con la Fiorentina che ha ribaltato il risultato.

A casa del Rakow, la Fiorentina di Vanoli non si fa distrarre: dopo essere andata sotto 1-0 all'inizio del secondo tempo, si affida alle reti di Ndour e Pongracic per ribaltare il risultato e approdare ai quarti di Conference League (1-2 il risultato finale, 4-2 per la Fiorentina considerando anche l'andata). Il gol della vittoria finale arriva al 97', quando Pongracic approfitta della scelta del portiere del Rakow di salire per l'ultimo calcio d'angolo a favore e segna a porta vuota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rakow-Fiorentina 1-2: gol e highlights, la rimonta della Viola Articoli correlati Fiorentina-Rakow, gli highlights: capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimontaLa Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di Conference League allo stadio Franchi. Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1Dopo il vantaggio polacco con Brunes la squadra di Vanoli ribalta il risultato con il rigore di Gudmundsson al 93° FIRENZE - La Fiorentina vince 2-1... FIORENTINA - RAKOW 2-1: LA PERLA DI CHER NDOUR E LA RIMONTA, MA RISULTATO APERTO! #FiorentinaRakow Approfondimenti e contenuti su Rakow Fiorentina 1 2 gol e highlights... Temi più discussi: Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Fiorentina - Raków Czestochowa (2-1) Conference League 2025; Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tv; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson. Raków Czestochowa-Fiorentina 1-2: video, gol e highlightsLa Fiorentina rimonta ancora il Rakow nel 2° tempo e vince 2-1: ai quarti di Conference per la 4^ edizione di fila. Al 22'' secondo della ripresa Struski gela Vanoli con un destro sul primo palo che s ... sport.sky.it Europa League e Conference, Fiorentina ai quarti: 2-1 al Rakow. Ora Roma-Bologna 0-0. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Europa League e Conference, alle 18.45 Rakow-Fiorentina e alle 21 Roma-Bologna. Formazioni ... tg24.sky.it #Conference League, la #Fiorentina batte il #Rakow e si qualifica ai quarti La Fiorentina rimonta il Rakow in Polonia: Ndour al 68’ e Pongracic allo scadere rispondono a Struski. La Fiorentina ai quarti affronterà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. x.com Europa League, in campo Roma-Bologna: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi - facebook.com facebook