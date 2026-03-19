Raid sul gas iraniano Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar Il Wsj | Trump non vuole altri attacchi sull' energia E vola il greggio

Teheran ha condotto un raid su un impianto di gas in Qatar, secondo fonti del Wall Street Journal. Il governo iraniano ha colpito l'impianto, mentre il ministro dell'intelligence iraniano è stato ucciso in un attacco. Il leader iraniano ha dichiarato che i responsabili di questo omicidio dovranno rispondere. Nel frattempo, il prezzo del greggio ha registrato un aumento significativo.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl) di Ras Laffan in Qatar. Il greggio Brent ha registrato un'impennata superiore al 5% a causa dei nuovi timori relativi alle forniture energetiche dal Medio Oriente, dopo che l'Iran ha minacciato di colpire gli impianti del Golfo in rappresaglia per un attacco a uno dei suoi principali giacimenti di gas. Il contratto è salito del 5,1% a 112,84 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha guadagnato il 2,5% attestandosi a 98,69 dollari nelle contrattazioni asiatiche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Raid sul gas iraniano, Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar. Il Wsj: «Trump non vuole altri attacchi sull'energia». E vola il greggio Articoli correlati Leggi anche: Raid sul gas iraniano, Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar: "Nuova fase". Il Wsj: "Trump non vuole altri attacchi sull'energia" Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar. Wsj: «Trump non vuole altri attacchi agli impianti energetici»- La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... Tutti gli aggiornamenti su Raid sul gas iraniano Teheran colpisce... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 18 marzo LIVEBLOG; Iran, guerra colpisce gas e ora tocca a petrolio: il verdetto di Trump; Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran; Israele bombarda raffinerie in Iran, petrolio sopra i 100$ e benzina alle stelle. Bombe sul petrolio e sul gas iraniani, il Golfo in fiammeEntrambe le strutture sono affacciate sul Golfo, a poche centinaia di chilometri dallo Stretto di Hormuz. Il loro inserimento tra gli obiettivi ha scatenato la vendetta della Repubblica islamica che h ... ansa.it Iran, raid di Israele contro raffinerie e il giacimento di gas più grande al mondo. Teheran risponde minacciando Arabia, Emirati e Qatar. Barile di nuovo sopra i 100 dollariRaid israeliano colpisce impianti energetici iraniani. Teheran minaccia Arabia, Qatar ed Emirati mentre il petrolio supera i 100 dollari ... ilfattoquotidiano.it Dall'invasione dell'Ucraina ai raid in Iran: così i giganti della terra ignorano i patti dell'ONU. Il rischio di un mondo senza sanzioni dove conta solo la forza militare Vincenzo Milanesi - facebook.com facebook Il bombardamento. L’esplosione. Il collasso. Un raid israeliano su Beirut ha colpito un palazzo, sbriciolandolo. Secondo le autorità libanesi, sono almeno sei le vittime e 24 i feriti. Il video è stato diffuso dal professore Bilal Kaafarani x.com