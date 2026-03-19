L’Iran ha condotto raid sui siti petroliferi, mentre l’ex presidente ha annunciato che ci sono migliaia di soldati pronti. La tensione tra le parti si concentra ora sugli impianti energetici, che sono stati colpiti. La situazione si sviluppa in un clima di crescente preoccupazione per la stabilità della regione. Nessuna delle parti ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali sui motivi di queste azioni.

Il centro della guerra In Medio Oriente sembra ormai spostato sulle strutture energetiche. Colpita in Kuwait un'altra raffineria: l'agenzia Kuna riferisce la segnalazione della Kuwait Petroleum Corporation secondo cui "una delle unità operative della raffineria Mina Abdullah, gestita dalla Kuwait National Petroleum Company, è stata presa di mira stamani da un drone" e nel sito è scoppiato un "incendio". Sono state "immediatamente" dispiegate squadre per "contenere e controllare" le fiamme, aggiungono. La raffineria di Mina Abdullah si trova a circa 46 chilometri a sud di Kuwait City. In precedenza era stato segnalato un attacco di un drone contro un'unità operativa presso la raffineria di Mina al-Ahmadi, a circa 40 chilometri a sud di Kuwait City. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Raid iraniani sui siti petroliferi. Trump perde la pazienza: "Migliaia di soldati"

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