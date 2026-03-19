Radicanza memorie dal sud nella mostra di Chiara Fronterrè e Michela Magazzù

In una nuova mostra, le artiste Chiara Fronterrè e Michela Magazzù presentano “Radicanza”, un progetto che mette in luce il Sud come un territorio ricco di memorie e storie. Attraverso linguaggi diversi, le due creative mostrano un’idea del Sud come uno spazio vivo e permeabile, dove le tracce del passato continuano a influenzare la presenza e l’immaginazione.

In “Radicanza” le due artiste esplorano, attraverso linguaggi differenti ma complementari, il Sud come luogo vivo, permeabile, attraversato da memorie che continuano a generare presenza e immaginazione. La mostra nasce dal dialogo tra la poetica materica di Fronterrè — centrata sul frammento, sul gesto minimo, sulla memoria che si deposita nella materia — e il progetto “Intra” di Magazzù, sviluppato tra il 2024 e il 2025 nel borgo di Pezzolo, in provincia di Messina. “Intra” rappresenta un percorso di ascolto e relazione con il territorio in cui si assiste alla trasformazione di storie, sogni e immaginari degli abitanti in un insieme di opere disseminate in un piccolo borgo di periferia, configurate come una via Crucis laica e comunitaria. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - “Radicanza”, memorie dal sud nella mostra di Chiara Fronterrè e Michela Magazzù Articoli correlati Leggi anche: Biathlon, nella 15 km femminile è doppietta francese, fuori dal podio Wierer. Lontana Michela Carrara "Memorie di un'amnesia": presentazione libro e inaugurazione mostra FermentazioniSi terrà sabato 28 febbraio alle ore 18, presso il Circolo Samarcanda, la presentazione del libro della scrittrice Eleonora Barbaro, in un evento che...