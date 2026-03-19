Dalla vendita del ‘Calendario dei Negozianti e Hobbiste di Vecchiazzano’ sono stati raccolti 2.247,19 euro, destinati alle scuole del territorio. La somma deriva dall’incasso della vendita del calendario, che coinvolge negozianti e hobbisti locali. La cifra rappresenta il totale accumulato fino a questo momento. La raccolta si riferisce esclusivamente a questa iniziativa benefica.

Dalla vendita del ‘Calendario dei Negozianti e Hobbiste di Vecchiazzano’ sono stati raccolti 2.247,19 euro. La somma realizzata dalla benefica iniziativa andrà a favore delle scuole del quartiere, come annunciano i promotori del calendario stesso venduto e distribuito nei negozi ed in particolare nell’edicola Gorini. Commenta il titolare dell’edicola e fotografo dell’iniziativa Andrea Gorini, insieme alla titolare di un atelier di moda Manuela Camprini: "In momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, la solidarietà è un segnale importante per la comunità". Aggiungono le decine di protagonisti: "L’aiuto, seppur piccolo, per sostenere le scuole del quartiere nelle loro attività è prezioso e ci fa sentire più uniti nelle difficoltà di ogni giorno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolti 2.250 euro per le scuole

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