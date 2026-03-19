Raccolta rifiuti massima attenzione dopo l’incontro pubblico

Venerdì scorso si è svolto un incontro pubblico nel Teatro comunale di Lamporecchio, organizzato dalla Giunta guidata dalla sindaca Anna Trassi, per discutere delle problematiche legate alla raccolta dei rifiuti. Durante l’evento sono stati affrontati diversi aspetti del servizio e sono state ascoltate le segnalazioni dei cittadini. La massima attenzione sulla questione è stata ribadita come prioritaria dall’amministrazione comunale.

Venerdì scorso, all’interno del Teatro comunale la Giunta, guidata alla sindaca Anna Trassi ha organizzato un incontro con la cittadinanza per affrontare le criticità legate al servizio di raccolta rifiuti a Lamporecchio. "A seguito dell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Lamporecchio ed i vertici di Alia Plures, avvenuto a Firenze lo scorso 2 marzo, si è tenuta venerdì sera una serata di confronto tra la Giunta ed i cittadini, avvenuta all’interno del Teatro Comunale. Nel corso della serata – schiarisce l’amministrazione – gli stessi hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con l’amministrazione, porre domande e ricevere chiarimenti in merito alle criticità emerse negli ultimi mesi, riconosciute – grazie alla documentazione presentata dal Comune di Lamporecchio - dai referenti di Alia Plures. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta rifiuti, massima attenzione dopo l’incontro pubblico Articoli correlati Raccolta dei rifiuti, incontro pubblico di Iren a CalendascoIncontro aperto ai cittadini di Calendasco per approfondire le modalità e le novità di raccolta dei rifiuti organizzato da Iren, giovedì 8 gennaio... "Rifiuti dispersi dopo la raccolta, serve più attenzione e rispetto": la protesta di un lettoreScrive un lettore: "Giovedì alle 9:20 in via Cavalli 1330, a Santa Maria Nuova, durante la raccolta della plastica, diversi rifiuti sono caduti dal... If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raccolta rifiuti Temi più discussi: Mezzo per la raccolta dei rifiuti si incendia, intervengono i vigili del fuoco; Raccolta differenziata sbagliata, a fuoco un compattatore di rifiuti: Colpa di uno spray o di una batteria gettata nella plastica; Attenzione ai finti addetti della pattumiera; Alia, ambiente e impegno collettivo. Nuova guida sul porta a porta. Attenzione ai finti addetti della pattumieraAttenzione ai finti addetti della pattumiera. Registrati tentativi di intrusione nelle abitazioni a Monza. L'allerta del Comune ... primamonza.it Rifiuti: inaugurata la postazione interrata di via FruschelliSIENA. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della prima delle otto postazioni interrate per la raccolta dei rifiuti, che si stanno realizzando ... ilcittadinoonline.it Nuovo calendario raccolta rifiuti – in vigore dal 1° aprile 2026 Si informa la cittadinanza che entrerà in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata. Attenzione alle modifiche: Raccolta plastica lunedì Raccolta vetro mercoledì Invitia - facebook.com facebook