Qui Castelfidardo Squadra su di giri e senza squalificati

A Castelfidardo la squadra si sta preparando per la seconda partita casalinga consecutiva, con tutti i giocatori disponibili e nessuna squalifica. La formazione si mostra carica e concentrata, pronta a scendere in campo senza assenze o restrizioni. La squadra si sta allenando intensamente in vista della prossima sfida, mantenendo un clima positivo e determinato.

E’ un Castelfidardo su di giri e al completo quello che sta preparando la seconda partita casalinga consecutiva. Il secondo scontro diretto di fila. Nessuno squalificato neanche questa settimana per i fidardensi. Non sarà così invece nell’avversario, il Chieti, che domenica salirà al Mancini orfano sicuramente di tre giocatori: Gueye e Morichelli fermati dal giudice sportivo oltre a Margiotta che è visto respingere il reclamo per la riduzione delle tre giornate di squalifica. Difficile tra i neroverdi anche il recupero di Pettenon. Gli abruzzesi - reduci dal pareggio casalingo contro il San Marino - occupano la quint’ultima posizione in classifica con 22 punti, ma dovrebbero essere penalizzati di quattro punti per inadempienze sul pagamento degli stipendi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Squadra su di giri e senza squalificati Articoli correlati Alla ripresa. Il Castelfidardo senza squalificatiNessuno squalificato nel Castelfidardo alla ripresa del campionato, domenica 15 marzo, dopo la sosta che si osserverà domenica per gli impegni della... Leggi anche: Il Senegal pagherà a caro prezzo la protesta in Coppa d’Africa, rischia di trovarsi al Mondiale senza squadra (tutti squalificati) Tutti gli aggiornamenti su Qui Castelfidardo Temi più discussi: Calcio a 5 / Futsal Castelfidardo, è qui la festa: è promosso in Serie C1; Qui Castelfidardo. Ci ricarichiamo in vista del finale; CASTELFIDARDO. Morais: Con la Recanatese vogliamo vincere; SERIE D. Il Castelfidardo vince in rimonta il derby con la Recanatese. Qui Castelfidardo. Squadra su di giri e senza squalificatiE’ un Castelfidardo su di giri e al completo quello che sta preparando la seconda partita casalinga consecutiva. Il secondo scontro diretto di fila. Nessuno squalificato neanche questa settimana per i ... sport.quotidiano.net Qui Castelfidardo. La doppietta di Gallo: Sulla strada giusta»Una doppietta pesante quella segnata domenica da Mattia Gallo. Servita al Castelfidardo per rimontare una Recanatese che era scappata ... ilrestodelcarlino.it IL CASTELFIDARDO ESCE A TESTA ALTA CONTRO L’OSTIAMARE - 02.03.2026 - Nella trasferta contro l’Ostiamare, il Castelfidardo incappa in una sconfitta per 2-1 dopo un match tirato e combattuto. I ragazzi di mister Stefano...Leggi Qui --- https://www - facebook.com facebook