Questo weekend, le Grotte di Onferno nel Comune di Gemmano ospiteranno il ‘Grotte Day’, un evento di due giorni. Le grotte, riconosciute Patrimonio Mondiale Unesco, saranno il centro di attività e visite aperte al pubblico nel periodo del 21 e 22 marzo. L’iniziativa coinvolge visitatori e appassionati interessati a scoprire le caratteristiche di questo sito speleologico.

Le Grotte di Onferno, riconosciute Patrimonio Mondiale Unesco, nel Comune di Gemmano, vivranno una due giorni nel prossimo weekend del 21-22 marzo denominata " Grotte Day ". Note per l’affascinante bellezza dei loro canyon scavati nel gesso e perché ospitano in zone riservate importanti colonie di pipistrelli, sono molto frequentate dalle scuole e dai centri estivi per attività didattiche naturalistiche, ma non tutti sanno che hanno avuto anche una grande importanza storica. "In passato, presso l’ingresso fossile della grotta, operavano i "gessaroli" – spiega Emilia Palmese, coordinatrice del Centro Visite della Riserva Naturale di Onferno – e ne rimangono a testimonianza l’antica fornace e una macina del gesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Questo weekend arriva a Onferno il ’Grotte day’

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