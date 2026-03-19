Questo weekend arriva a Onferno il ’Grotte day’

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo weekend, le Grotte di Onferno nel Comune di Gemmano ospiteranno il ‘Grotte Day’, un evento di due giorni. Le grotte, riconosciute Patrimonio Mondiale Unesco, saranno il centro di attività e visite aperte al pubblico nel periodo del 21 e 22 marzo. L’iniziativa coinvolge visitatori e appassionati interessati a scoprire le caratteristiche di questo sito speleologico.

Le Grotte di Onferno, riconosciute Patrimonio Mondiale Unesco, nel Comune di Gemmano, vivranno una due giorni nel prossimo weekend del 21-22 marzo denominata " Grotte Day ". Note per l’affascinante bellezza dei loro canyon scavati nel gesso e perché ospitano in zone riservate importanti colonie di pipistrelli, sono molto frequentate dalle scuole e dai centri estivi per attività didattiche naturalistiche, ma non tutti sanno che hanno avuto anche una grande importanza storica. "In passato, presso l’ingresso fossile della grotta, operavano i "gessaroli" – spiega Emilia Palmese, coordinatrice del Centro Visite della Riserva Naturale di Onferno – e ne rimangono a testimonianza l’antica fornace e una macina del gesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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