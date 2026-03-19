Questa par condicio non è una cosa seria | a cosa servono i richiami di Agcom così tardivi?

L’Autorità Garante delle comunicazioni, chiamata dall’opinione pubblica e dai media da settimane, ha infine risposto ai richiami. I richiami di Agcom sono arrivati con notevole ritardo, suscitando critiche sulla loro efficacia. La par condicio, che dovrebbe garantire equità, viene messa in discussione per la sua serietà e per le tempistiche degli interventi. Ora si attende di capire quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione.

Alla fine l’Autorità Garante delle comunicazioni, sollecitata da settimane, ha battuto un colpo. Quindi esiste e lotta insieme a noi, verrebbe da dire parafrasando un vecchio slogan post-sessantottino. Perché il dubbio di questa campagna elettorale era stato quello di sempre; che ne è della par condicio, dov’è l’Agcom? Con gli ultimissimi episodi di infrazione su Rete4 e le furbe modalità notturne di garantire al No una presunta parità di trattamento sulle reti Mediaset, si era avuta insomma la sensazione che l’Agcom non ci fosse o che si fosse addormentata. Le ingiunzioni last minute a Rete4 e Nove, per quanto sacrosante, giungono però in ritardo e solo a parziale compensazione dei danni fatti da vari attori lungo tutta la campagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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