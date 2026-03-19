Questa Italia è da sogno | tre Azzurri eletti nel miglior XV del Sei Nazioni
Nella selezione ufficiale del Sei Nazioni sono stati scelti tre giocatori italiani come migliori in campo, ognuno per il proprio ruolo. La formazione include i migliori quindici atleti del torneo, con i nomi di Tommaso e altri rappresentanti dell’Italia. La pubblicazione è stata ufficializzata e mostra i nomi dei giocatori scelti. La squadra ideale è stata stilata sulla base delle prestazioni individuali e collettive durante il torneo.
Alla fine non è stato il miglior Sei Nazioni di sempre, risultati alla mano, ma per gli l’Italia quello del 2026 rimarrà comunque un torneo memorabile: due vittorie contro Scozia e Inghilterra (e con gli inglesi è stata la prima nella storia) e quattro prestazioni di alto livello che rendono ancora più inspiegabile il tonfo finale di Cardiff. In ogni caso, l’Italia ha guadagnato rispetto e credibilità, come dimostrano i tanti elogi ricevuti dalla stampa estera lungo tutto il torneo e come dimostra anche il fatto che nella formazione tipo del Sei Nazioni 2026 ci siano tre italiani. Uno è ovviamente Tommaso Menoncello, già MVP del torneo 2024 e migliore in campo all’Olimpico nella notte che ha regalato agli Azzurri la prima vittoria di sempre contro l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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