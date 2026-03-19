Nella selezione ufficiale del Sei Nazioni sono stati scelti tre giocatori italiani come migliori in campo, ognuno per il proprio ruolo. La formazione include i migliori quindici atleti del torneo, con i nomi di Tommaso e altri rappresentanti dell’Italia. La pubblicazione è stata ufficializzata e mostra i nomi dei giocatori scelti. La squadra ideale è stata stilata sulla base delle prestazioni individuali e collettive durante il torneo.

Alla fine non è stato il miglior Sei Nazioni di sempre, risultati alla mano, ma per gli l’Italia quello del 2026 rimarrà comunque un torneo memorabile: due vittorie contro Scozia e Inghilterra (e con gli inglesi è stata la prima nella storia) e quattro prestazioni di alto livello che rendono ancora più inspiegabile il tonfo finale di Cardiff. In ogni caso, l’Italia ha guadagnato rispetto e credibilità, come dimostrano i tanti elogi ricevuti dalla stampa estera lungo tutto il torneo e come dimostra anche il fatto che nella formazione tipo del Sei Nazioni 2026 ci siano tre italiani. Uno è ovviamente Tommaso Menoncello, già MVP del torneo 2024 e migliore in campo all’Olimpico nella notte che ha regalato agli Azzurri la prima vittoria di sempre contro l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Questa Italia è da sogno: tre Azzurri eletti nel miglior XV del Sei Nazioni

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