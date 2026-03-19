Nella notte, i vicini hanno udito un urlo di Valentina che diceva “Lasciami stare”. Il nuovo compagno, Moris, ha riferito che l’uomo la minacciava, ma non aveva intenzione di denunciare il marito. Valentina ha condiviso sui social il suo dolore per la perdita della figlia, esprimendo il suo stato di sofferenza.

Bergamo – Ha affidato ai social il suo grido di dolore per la perdita della figlia Valentina. Dolore di una madre. Lia Ventura abita a Pavia. Ha scritto: “Avevi 41 anni e lui ti ha tolto la vita senza pietà – sono le parole che la donna affida a Facebook –. Ti ha portato via da me e da chi ti amava veramente, ma io ti terrò sempre dentro il mio cuore”. E ancora: “Un giorno ci rivedremo e potremmo abbracciarci come facevamo quando stavamo insieme. Ti amo, amore di mamma, scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui”. Anche uno dei due fratelli di Valentina l’ha ricordata con un post: “Oggi ho scoperto che sei salita nel cielo mentre ero lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quell’urlo di Valentina nella notte sentito dai vicini: “Lasciami stare”. Il nuovo compagno Moris: “Lui la minacciava, ma non voleva denunciare il marito”

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