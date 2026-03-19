Quella notte recensione | senso di colpa e traumi nella nuova serie Netflix

Netflix ha appena lanciato la serie drama thriller intitolata Quella notte, che ha subito conquistato la top ten dei titoli più visti. La trama si concentra su eventi notturni che coinvolgono un gruppo di personaggi, evidenziando temi come senso di colpa e traumi. La serie si è mantenuta stabile nella classifica di Netflix sin dal suo debutto, attirando l’attenzione del pubblico.

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