quei no che fanno aumentare la bolletta

Da più di cinquant'anni, l’Italia si confronta con un problema di autonomia energetica, un tema che ha radici profonde e che continua a influenzare le bollette dei cittadini. Recentemente, alcune decisioni e scelte politiche hanno portato a un aumento dei costi energetici, con consumatori e imprese che si trovano a fronteggiare una spesa sempre più alta.

Da oltre mezzo secolo, ma forse sarebbe meglio dire dal Dopoguerra, l’ Italia è alle prese con un problema di autonomia energetica. L’ Eni di Enrico Mattei, grazie ad accordi con alcuni Stati africani e del Golfo, ci garantì una relativa tranquillità nelle forniture fino agli anni Sessanta. Poi, però, ci fu il cosiddetto choc petrolifero e le misure messe in campo per rendere l’Italia indipendente dalle crisi geopolitiche si sono rivelate traballanti e insufficienti. Lo abbiamo visto alla fine degli anni Ottanta, quando in seguito alle rivolte algerine, Roma ha scelto di diminuire le importazioni di gas da Hassi R’Mel per privilegiare quelle dalla Russia, ritenuta più affidabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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