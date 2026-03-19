Quattro risse in due giorni una lite finisce a cazzotti sul Ponte Napoleonico

A Pontedera, nelle ultime 48 ore, si sono registrate quattro risse, con due avvenute domenica e altre due martedì. Inoltre, si è verificata una lite tra due stranieri sul Ponte Napoleonico, con scazzottata legata a questioni di viabilità. Tutti i fatti sono avvenuti nel centro della città, coinvolgendo diversi gruppi di persone e creando una situazione di tensione pubblica.

Pontedera, 19 marzo 2026 – Due risse domenica. Altre due martedì più una lite con scazzottata tra due stranieri sul Ponte Napoleonico per questioni di viabilità. in bicicletta sulla pista ciclabile. Sono stati tesi gli ultimi giorni in città per la convivenza di un alcuni gruppetti di giovani di origine straniera, quasi tutti marocchini, che se le sono date in varie zone. Tra domenica e martedì sono cinque gli interventi delle volanti del commissariato di polizia. Un’agitazione insolita, anche se certamente non isolata, quasi sicuramente scatenata da qualche regolamento di conti interno ai gruppi per lo spaccio della droga. Almeno di questo sarebbero convinti i poliziotti per quattro dei cinque episodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro risse in due giorni, una lite finisce a cazzotti sul Ponte Napoleonico Articoli correlati Leggi anche: Lite tra due dipendenti comunali per una finestra aperta. E uno dei due finisce al pronto soccorso Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso per due giorniIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori finalizzati allo spostamento dei sottoservizi...