Quattro classi del liceo Santissima Annunziata di Firenze hanno passato due giorni a Poggio a Caiano, dove il museo Soffici si è trasformato in un’aula all’aperto. Gli studenti hanno partecipato a un’attività che ha coinvolto l’affresco su cotto esposto nella struttura. La visita ha visto la presenza dei ragazzi che hanno esplorato l’arte e la storia del museo durante le loro lezioni.

Quattro classi del liceo Santissima Annunziata di Firenze hanno trascorso due giorni a Poggio a Caiano, trasformando il museo Soffici in una vera aula all’aperto. La direttrice Giovanna Uzzani ha orchestrato un programma denso che ha unito storia dell’arte e pratica manuale. Non si tratta di una semplice visita guidata, ma di un progetto strutturato dove gli studenti hanno toccato con mano la tecnica dell’affresco su cotto. Il sindaco Riccardo Palandri ha presenziato alle scuderie medicee per salutare i ragazzi al lavoro. La fusione tra patrimonio storico e didattica attiva. L’iniziativa nasce dalla volontà di superare le modalità tradizionali di apprendimento scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quattro classi a Poggio: affresco su cotto al museo Soffici

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