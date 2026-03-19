I ragazzi di Crans-Montana ricoverati al Niguarda stanno migliorando e alcuni, come un 16enne, sono stati dimessi dal Policlinico di Roma. Sembrava un obiettivo difficile da raggiungere, ma lentamente i giovani feriti nell’incendio del Constellation stanno lasciando gli ospedali. Le loro condizioni sono in progressivo miglioramento e il recupero procede senza intoppi.

Sembrava un traguardo lontanissimo e invece piano piano i ragazzi feriti durante il devastante incendio del Constellation di Crans-Montana stanno tornando a casa. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli il sedicenne romano a lungo ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano, prima di essere trasferito nella capitale lo scorso 8 marzo per proseguire le cure. A dare la notizia è stato il padre, spiegando che il figlio ha lasciato l’ospedale ed è potuto finalmente rientrare a casa dopo settimane di ricovero e trattamenti. Intanto arrivano segnali incoraggianti anche per gli altri feriti ricoverati al Niguarda. “Stanno migliorando. Sono in cinque, sono lo zoccolo duro delle situazioni più critiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quasi irriconoscibili, un piccolo miracolo”, migliorano i ragazzi di Crans-Montana ricoverati al Niguarda. Un 16enne dimesso dal Policlinico di Roma

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