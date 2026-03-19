Il quartiere, colpito dal problema del ponte, riceverà trenta milioni di euro destinati a trovare soluzioni concrete. Il Comune ha ribadito in tutte le occasioni di aver valutato con attenzione e responsabilità la questione, senza mai tralasciare l’analisi delle possibili alternative. La decisione di investire risorse pubbliche mira a risolvere le criticità di una zona che soffre da tempo per l’infrastruttura.

"La posizione del Comune è sempre stata, in tutte le sedi istituzionali, improntata a una valutazione attenta e responsabile dell’opera. Non è mai stata messa in discussione la necessità di infrastrutture, quanto piuttosto il contesto in cui il ponte si inserisce, caratterizzato da una viabilità e da un tessuto territoriale non adeguati a sostenere un aumento significativo dei flussi di traffico". Lo afferma la sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti, sottolineando che "l’amministrazione ha da sempre evidenziato la necessità di interventi di mitigazione e adeguamento, indispensabili per garantire un inserimento sostenibile del ponte nel territorio santostefanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Quartiere penalizzato dal ponte. Trenta milioni per dare soluzioni"

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