Quanto guadagna Antonelli? Verstappen è lontano ma il 2026 promette bene

Gli stipendi dei piloti di Formula 1 sono generalmente riservati, ma le stime indicano cifre vicine alla realtà. Antonelli, in particolare, ha un guadagno che si avvicina a quello di altri giovani piloti, mentre Verstappen, considerato tra i più pagati, ha un compenso più alto. Kimi, alla seconda stagione in F1, percepisce ancora una cifra inferiore rispetto ai piloti di punta. Per il 2026, si prevede un aumento generale degli stipendi nel circus.

I 50 milioni di euro di Max Verstappen sono ancora parecchio lontani, ma Kimi Antonelli ci sta decisamente lavorando. La vistosa crescita del bolognese al volante della Mercedes si farà presto sentire anche a livello di portafoglio. Quanto guadagna il 19enne italiano, appena diventato in Cina il più giovane autore di una pole position in F1 e il secondo più giovane vincitore di un GP? I contratti sono ovviamente coperti da segreto e le cifre vanno ovviamente prese come stime. Lo stipendio di un pilota di F1 ha una parte fissa e una parte variabile, determinata dai bonus legati ai risultati. L’anno scorso Antonelli è approdato come esordiente in F1 e la Mercedes gli ha corrisposto circa un milione di euro, cifra non diversa da quella che spettò a Charles Leclerc quando fece il suo esordio alla Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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