Il Grande Fratello Vip è tornato con la conduzione di Ilary Blasi e ha suscitato curiosità sulla sua durata. La trasmissione si propone di durare circa sei settimane, ma questa informazione non è ancora ufficiale e resta da confermare. I fan si chiedono quanto tempo resteranno in casa i concorrenti e come si svilupperà il programma nel corso delle settimane.

Quanto dura il Grande Fratello Vip? Il reality è finalmente tornato, condotto da Ilary Blasi, ma i misteri intorno alla sua durata sono già tanti. Se i due appuntamenti settimanali sono già stati annunciati dalla presentatrice, non è chiaro quando terminerà lo show. Quanto dura il GF Vip 2026. Ma andiamo con ordine. Il reality è tornato, dopo una lunga assenza, il 17 marzo con una puntata scoppiettante. A condurlo Ilary Blasi che ha gestito in modo impeccabile un cast con personalità forti e caratteri contrastanti. Sin dai primissimi minuti dello show si sono verificati i primi scontri, con Selvaggia Lucarelli che ha bacchettato Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini, ma anche Antonella Elia che, entrata nella Casa, ha cercato immediatamente la lite con Adriana Volpe, mettendo in chiaro le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quanto dura il Grande Fratello Vip: il mistero delle 6 settimane

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