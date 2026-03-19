Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende dal Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo base all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore, noto come PUN, viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di riferimento principale per determinare le tariffe applicate ai consumatori. Conoscere il PUN permette di capire quanto costa l’energia oggi nel mercato italiano.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 19 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,139 €kWh (139,216 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere fisse o variabili rispetto al PUN, a cui si aggiungono tasse, oneri di sistema e costi di commercializzazione. È importante sottolineare che il prezzo finale in bolletta risulta sempre superiore al solo PUN, proprio per la presenza di queste componenti aggiuntive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Aggiornamenti e contenuti dedicati a costa oggi

Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Diesel e benzina, aumento del prezzo non si ferma: gasolio oggi ai massimi da 4 anni; Benzina, diesel, GPL: quanto costa davvero fare il pieno oggi e quanti km perdi con la guerra in Iran | Quattroruote.it; Quanto costa la guerra in Iran? A oggi 22 miliardi di dollari e 13 morti Usa.

Quanto costa oggi l’energia elettrica?Costo energia elettrica nel mercato libero Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato ... quifinanza.it

Quanto costa oggi la liquidità sul conto o sul libretto di risparmio?Confronto tra costi e mancati guadagni su un capitale infruttifero in un’epoca in cui il costa della vita risale e gli yield sul reddito fisso pure ... msn.com

VareseNews. . Una serata con Francesco Costa, direttore del Il Post, per capire cosa hanno in testa gli americani e che futuro immaginano. Da Costa a Costa attraversa gli Stati Uniti per raccontare un paese che cambia a influenzare il mondo, oggi nell'era Tru - facebook.com facebook

Quanto costa oggi il #diesel in #puglia Prezzi al di sopra dei 2 euro. I costi medi e le colonnine più care e più economiche città per città x.com