Venerdì 20 marzo alle ore 12.00 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia scenderà in pista con il pettorale numero 1, e l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva. La gara si terrà sulla pista norvegese e rappresenta una delle tappe principali della stagione.

Venerdì 20 marzo (ore 12.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test a disposizione delle atlete per perfezionare l’intesa con la neve norvegese e per individuare le linee migliori in vista della gara di sabato. Sofia Goggia sarà tra le atlete di riferimento e punterà a ottenere importanti indicazioni. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 11 e dunque partirà alle ore 12.47 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete partano a intervalli di 1’45”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Articoli correlati

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv

Tutti gli aggiornamenti su Sofia Goggia

Temi più discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Are in tv e streaming; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta.

Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovedì 19 marzo (ore 12.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del ... oasport.it

Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tvSofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l'attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti ... oasport.it

Laura Pirovano e Sofia Goggia, reduci da Are e al comando delle classifiche di discesa e super-g, hanno trascorso con lo staff della nazionale un paio di giornate nel nord della Norvegia, prima del trasferimento nella sede che ospiterà le gare veloci dell'ultimo - facebook.com facebook

Sofia Goggia torna sul podio di Coppa del Mondo, è il quinto della sua stagione #SciAlpino #AlpineSkiing #Goggia x.com