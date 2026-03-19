Quando parte Laura Pirovano nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026 | orario n di pettorale tv

Laura Pirovano scenderà in pista a Lillehammer 2026 per la seconda prova di discesa libera, con il pettorale numero 12. La gara sarà trasmessa in diretta dalle principali emittenti televisive e avrà inizio alle ore 11:00. Pirovano, attualmente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa, affronterà la discesa sulla pista olimpica norvegese.

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera. e punta ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo: il duello finale è con la tedesca Emma Aicher, le due grandi contendenti si fronteggeranno a viso aperto in occasione della finale prevista a Lillehammer sabato 21 marzo. Dopo il primo test sulle nevi norvegesi, l’azzurra si cimenterà nella seconda prova cronometrata della discesa libera, che andrà in scena v enerdì 20 marzo (ore 12.00). Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 13 e dunque partirà alle ore 12.51, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete partano a intervalli di 1’45”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Laura Pirovano nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Articoli correlati Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera. Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Altri aggiornamenti su Laura Pirovano Temi più discussi: Laura Pirovano alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: quando gareggia, la classifica di discesa libera e dove vedere le gare in diretta; Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tv; SCI C’è anche Mike Maric dietro l’exploit di Laura Pirovano in discesa libera; Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi. Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo le due vittorie in Val di Fassa ... oasport.it Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tvLaura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l'attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei ... oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Passo San Pellegrino (TN) - Laura Pirovano ripete l'impresa di 24 ore fa e trionfa ancora in discesa libera! La Fiamma Gialla trentina ha preceduto di un centesimo l'austriaca Cornelia Huetter! x.com