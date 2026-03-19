Quando lo sci alpino oggi in tv | orari prime prove discesa Lillehammer startlist streaming

Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino apre le finali a Lillehammer con le prime prove cronometrate delle discipline di discesa maschile e femminile. Sono stati annunciati orari, startlist e modalità di streaming per seguire le competizioni. L’evento segna la conclusione della stagione e si svolge sulla pista norvegese, con le prime gare in programma questa mattina.

È il momento di dare ufficialmente il via all’evento che conclude la stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile e di quella femminile. I primi a scendere in pista, si gareggia a Kvitfjell, saranno gli uomini, alle 10:45, mentre le donne prenderanno il via alle 12:30. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 Atleti e atlete sfrutteranno il test odierno per prendere contatto con la pista, studiare le linee da adottare in gara, capire il tipo di neve su cui si sfideranno e iniziare ad incamerare le indicazioni utili per il cruciale lavoro di sviluppo dei materiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming Articoli correlati Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Soldeu e Garmisch, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Contenuti utili per approfondire Quando lo sci alpino oggi in tv orari... Temi più discussi: Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori; Paralimpiadi: l'Italia vola oltre Lillehammer, superate le medaglie del 1994; Shiffrin imprendibile anche nello slalom di Are. Della Mea 12sima, bene anche Mondinelli e Valleriani. Tre azzurre alle finali. A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streamingÈ il momento di dare ufficialmente il via all'evento che conclude la stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la ... oasport.it Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Lillehammer, canali, streamingTutto pronto in Norvegia per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sarà un fine settimana dedicato completamente alla velocità sulla ... oasport.it Sarà impegnata nel superG e nello slalom gigante Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=18-03-2026-asja-zenere-a-lillehammer-per-le-finali-di-coppa-del - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Ieri la cerimonia di chiusura delle #Paralimpiadi invernali. L'Italia ha chiuso con 16 medaglie, superando il precedente record, 13, di Lillehammer '94. #Paralympics x.com