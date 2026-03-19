Quando l’indisciplina diventa virale | la verticale in classe e altri casi che mettono alla prova il confine tra comportamento goliardico e sanzione
Una studentessa ha eseguito una verticale in classe, un episodio ripreso e condiviso su TikTok, che ha portato a una sanzione disciplinare. L'episodio ha attirato l'attenzione sui social e sollevato discussioni sulla linea tra comportamento goliardico e infrazione. Altri casi simili si sono verificati in ambito scolastico, mettendo in evidenza come episodi di indisciplina si diffondano rapidamente online.
Il caso della studentessa che ha eseguito una verticale in classe, ripreso in un video diffuso su TikTok, ha originato una nota disciplinare divenuta oggetto di curiosità online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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