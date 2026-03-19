Quando l’indisciplina diventa virale | la verticale in classe e altri casi che mettono alla prova il confine tra comportamento goliardico e sanzione

Una studentessa ha eseguito una verticale in classe, un episodio ripreso e condiviso su TikTok, che ha portato a una sanzione disciplinare. L'episodio ha attirato l'attenzione sui social e sollevato discussioni sulla linea tra comportamento goliardico e infrazione. Altri casi simili si sono verificati in ambito scolastico, mettendo in evidenza come episodi di indisciplina si diffondano rapidamente online.