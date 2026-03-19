Quando il biathlon oggi in tv | orario sprint femminile Oslo Holmenkollen startlist streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, si svolge a Oslo Holmenkollen l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La competizione si apre con lo sprint femminile, con orario di partenza e startlist disponibili. La gara si tiene sulle piste norvegesi, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel circuito internazionale. Streaming e copertura tv sono garantiti per gli appassionati di questo sport.

Oggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un nuovo percorso nel massimo circuito internazionale. I fari saranno puntati sulla 7.5 km Sprint femminile che, nei fatti, darà il via alle danze in questo appuntamento scandinavo. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.15 Per l’Italia saranno presenti al via delle gare norvegesi Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Samuela Comola fra le donne. Il faro sarà la campionessa olimpica dell’inseguimento che, reduce dai brillanti risultati di Otepää (Estonia), vorrà dare un seguito anche in quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Quando il biathlon oggi in tv, Sprint femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streamingOggi, venerdì 16 gennaio, la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania), si animerà grazie alla prima gara individuale... Contenuti e approfondimenti su Oslo Holmenkollen Temi più discussi: A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streaming; Biathlon - Verso le finali di Oslo-Holmenkollen: cosa è ancora aperto nelle classifiche di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo biathlon Oslo Holmenkollen 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima ... oasport.it Biathlon – Lisa Vittozzi va a caccia di un nuovo successo nella sprint di Oslo-Holmenkollen: ecco la startlist - facebook.com facebook