Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali indoor di atletica 2026 | orari programma streaming

Mattia Furlani parteciperà ai Mondiali Indoor di atletica 2026 che si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. La sua presenza è confermata tra gli atleti italiani che gareggeranno durante l’evento. Le competizioni si svolgeranno nel fine settimana e saranno seguite attraverso diverse piattaforme di streaming. La manifestazione coinvolge numerosi atleti provenienti da tutto il mondo.

Mattia Furlani sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il giovane talento laziale si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul gradino più alto del podio, ma il Campione del Mondo all’aperto di salto in lungo sarà chiamato a fronteggiare un concorrenza particolarmente agguerrita. L’azzurro ha saltato 8.39 metri a Metz e ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte durante l’inverno, ora ingaggerà un nuovo duello da brividi con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che scenderà in pedana forte della miglior prestazione mondiale stagionale (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Una selezione di notizie su Mattia Furlani

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