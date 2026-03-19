Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026 | orari programma streaming

Domenica 22 marzo alle 10.20 a Torun si svolgerà la gara femminile di salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica 2026. La competizione si terrà durante la mattinata e sarà trasmessa in diretta streaming. Larissa Iapichino parteciperà alla competizione, che si svolgerà nel capoluogo polacco. La prova sarà aperta al pubblico e accessibile anche tramite piattaforme online.

Nella mattinata di domenica 22 marzo (dalle ore 10.20) andrà in scena a Torun la competizione femminile di salto in lungo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. Prevista una finale secca senza turni preliminari come per tutti gli altri concorsi di questa rassegna iridata al coperto che rappresenta l’evento principale della stagione invernale. L’Italia sogna in grande con Larissa Iapichino, oro europeo in sala ad Apeldoorn 2025 e fresca vincitrice del World Indoor Tour, che si presenta in Polonia con la seconda miglior misura globale dell’anno (6.93 ad Ancona) dietro solamente al 6.97 della portoghese Agate de Sousa. Tra... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming Articoli correlati Quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingLeonardo Fabbri è una delle punte di diamante della spedizione azzurra impegnata questo weekend in Polonia per i Campionati Mondiali indoor di... Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingAndy Diaz sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Larissa Iapichino Discussioni sull' argomento Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming; Mondiali indoor atletica 2026: le avversarie di Larissa Iapichino nel salto in lungo; Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming; Quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming. Sorridente, determinata e con lo sguardo già rivolto al futuro: Larissa Iapichino si conferma una delle protagoniste più luminose dell’atletica italiana contemporanea. Nell’intervista rilasciata a Sportface, per Sport is my life, l’azzurra si racconta con aute - facebook.com facebook