Quadrifoglio da incorniciare I provinciali sono vincenti

Sabato scorso si è svolta la fase provinciale dei giochi giovanili di pattinaggio artistico, con diverse atlete del Quadrifoglio in gara. Tra queste, molte erano alla prima esperienza in questa competizione e hanno ottenuto risultati positivi. I provinciali sono risultati vincenti in varie categorie, confermando la buona performance delle partecipanti.

Sabato scorso si sono disputati i giochi giovanili, fase provinciale, di pattinaggio artistico. Ottimi i piazzamenti delle atlete del Quadrifoglio in gara, molte di loro alla prima esperienza. Nelle Categorie Primi Passi, dedicate proprio alle atlete alle prime armi, diversi i podi conquistati. Nelle annate ’18-’19, medaglia d’oro ad Alice Cesaretti, d’argento a Bianca Baschieri e di bronzo a Stella Zampollo. Tra le ’16-’17 Camilla Rambaldi prima classificata, seguita da Margherita Cesaretti al secondo posto e da Ludovica Bosi, al terzo. Annata 2015, vittoria per Giorgia Passarelli, seconda Allegra Rimessi e terza Anita Lionello. Tra le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quadrifoglio da incorniciare. I provinciali sono vincenti Articoli correlati Ultramaratona da incorniciareUn’edizione da incorniciare quella della Ultramaratona del Conero-Memorial Mimmo Strazzullo che si è corsa sabato a Porto Recanati, registrando il... SuperEnalotto, azzeccato un "5" da 16mila euro: dove sono stati giocati i biglietti vincentiNell’estrazione di venerdì 6 marzo, come riporta Agipronews, centrato a Milano un “5” da 16. Tutti gli aggiornamenti su Quadrifoglio da incorniciare I... Argomenti discussi: Union Lc, la rimonta perfetta...harakiri Quadrifoglio!!. Quadrifoglio da incorniciare. I provinciali sono vincentiPattinaggio Artistico: diversi podi conquistati dalle giovani ferraresi, tante di loro erano alla loro prima esperienza agonistica nella specialità . ilrestodelcarlino.it Quadrifogli portafortuna: scopri come realizzarne di bellissimi con il fai da teSai che il quadrifoglio è in realtà un trifoglio bianco con una una fogliolina in più? Si tratta di un’anomalia cui si deve la sua popolarità come portafortuna, anche perché è alquanto raro. Se ti ... greenme.it