Pugilistica Sanseverino Scardigli Christian Borracchini vincente al Torneo Nepi

Christian Borracchini, atleta della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli, ha ottenuto una vittoria al Torneo Nepi di Firenze nella categoria dei 70 kg. La competizione si sta svolgendo in questa località e il pugile ha concluso con successo il suo incontro, proseguendo così la sua partecipazione al torneo.

Continua l’avventura al torneo Nepi di Firenze per Christian Borracchini (70 kg) della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli. Il già due volte vincitore di questa manifestazione si è imposto ai punti su Faton Brahimaj della Pugilistica Aretina, al termine di un match combattuto. Borracchini ha convinto i giudici con una prestazione solida e continua, cercando spesso l’iniziativa e imponendo il proprio ritmo. Nel corso dell’incontro piccola interruzione per un contatto accidentale di testa tra i due pugili, che ha richiesto il controllo del medico di bordo ring, ma senza conseguenza per nessuno. In semifinale Borracchini trova Fabio Skuqi della Pugilistica Pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugilistica Sanseverino Scardigli. Christian Borracchini vincente al Torneo Nepi Articoli correlati Christian Horner: “Sarò ancora in F1 solo per un progetto vincente”Christian Horner, dopo vent’anni alla guida come Team Principal della Red Bull, è stato improvvisamente sollevato dal suo incarico, lasciando... “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, intervista al regista Eros Puglielli e a Christian De Sica, Lillo e Paolo Calabresi“Agata Christian – Delitto sulle nevi” sbarcherà nelle sale il 5 febbraio 2026 con una distribuzione di circa 500 cinema, proponendosi come una... Contenuti e approfondimenti su Pugilistica Sanseverino Scardigli Pugilistica Sanseverino Scardigli. Christian Borracchini vincente al torneo NepiContinua l’avventura al torneo Nepi di Firenze per Christian Borracchini (70 kg) della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli. Il ... msn.com Pugilistica Sanseverino Scardigli raccoglie mille euro per l'ospedale di Réfane in SenegalMille euro. Tanto è riuscita a raccogliere la Pugilistica Sanseverino Scardigli con lo spettacolo di beneficenza L’uomo senza paura, la storia del pugile di Pontedera Sandro Mazzinghi portata sul ... lanazione.it