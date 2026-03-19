Proteine ovunque | ne abbiamo davvero bisogno di così tante?

Nel supermercato, le proteine sono presenti ovunque: barrette nello zaino, yogurt con etichetta “high protein” nel carrello e acqua arricchita con proteine sugli scaffali. Questa diffusione riflette l’aumento di prodotti alimentari pensati per chi cerca un apporto proteico maggiore. La domanda di alimenti ricchi di proteine sembra crescere, ma è davvero indispensabile consumarne così tante?

"Barrette proteiche nello zaino, yogurt “high protein” nel carrello, acqua arricchita con proteine sullo scaffale. Sembra che il cibo senza la dicitura proteica non valga più niente. Ma è davvero così? O stiamo inseguendo una tendenza di marketing? Obesità, diabete e lipoproteine: 10 proposte per la prevenzione X Cosa sono e a cosa servono. Le proteine sono i mattoni del tuo corpo: costruiscono muscoli, riparano cellule, regolano gli ormoni e sostengono il sistema immunitario. Senza di loro non funziona niente. Ma questo non significa che più ne mangi, meglio stai. Quante ne hai bisogno, davvero. La risposta dipende da chi sei. Per un adulto nella norma, le linee guida europee e italiane indicano circa 0,83-0,9 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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