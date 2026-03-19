Prossimo turno Serie A 2025 2026 | tutte le partite e dove vederle

La 30ª giornata della Serie A 20252026 si svolge da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026. Durante questo turno si sfidano le squadre del massimo campionato italiano, con tutte le partite in programma in tre giorni consecutivi. Le partite si disputano in diversi stadi italiani e vengono trasmesse su canali televisivi e piattaforme di streaming.

Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 30ª giornata. Assente Manganiello dopo Inter Atalanta Morto Hartono, Como in lutto: addio ad uno dei fratelli proprietari del club. Aveva 86 anni Lazio, Lotito fa un regalo alla squadra? Il premio in caso di vittoria della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Squalificati e diffidati 29^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completoSqualificati e diffidati 29^ giornata Serie A 2025/2026 - Dopo le sorprese della 28^ giornata occhio al prossimo 29^ turno ... fantamaster.it

Calcio: Serie A, prossimo turno(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Le partite del prossimo turno di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno, in programma domenica 15 marzo alle ore 15: Palermo-Juventus (sabato 14 marzo, h 18); ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Netto 3-0 sui brianzoli in gara tre. Mvp Russo. Nel prossimo turno i Block Devils sfideranno la vincente tra Piacenza e Modena - facebook.com facebook

Nutribullet Treviso, nel prossimo turno la trasferta a Varese x.com