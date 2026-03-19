Sette partite rimaste per completare la stagione, in un cammino fatto di alti e bassi. La squadra si prepara all’ultima fase del campionato, con l’obiettivo di chiudere con il massimo rendimento possibile. I giocatori si allenano intensamente in vista delle sfide decisive, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane. La tensione cresce in attesa delle prossime gare.

Sette partite per chiudere al meglio una stagiona vissuta fin troppo sulle montagne russe. La Tema Sinergie ha fatto tesoro della pausa del campionato per riordinare le idee, lasciandosi alle spalle i rimpianti per aver gettato al vento le vittorie con Quarrata e Loreto Pesaro, perché con quei successi la classifica sarebbe davvero cambiata e avrebbe irrobustito il bottino attuale di 30 punti. Il sesto posto, che garantisce l’accesso diretto ai playoff, è ormai svanito: San Severo (che dovrà riposare) ha 38 punti e dunque le basta vincere tre gare per tenersi dietro i manfredi, avendo anche lo scontro diretto a favore. Più abbordabile è il settimo, occupato dall’Andrea Costa Imola (pure lei dovrà riposare) con 34 e in caso di aggancio i Raggisolaris sarebbero premiati dal doppio confronto a favore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pronti allo sprint finale"

Articoli correlati

Roma Juve 3-3: siamo pronti allo sprint finale, anche grazie… alla panchina! | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Trento-Sassari, Aldridge invita i tifosi allo sprint finaleLa Dolomiti Energia Trento si prepara a una sfida cruciale contro Banco di Sardegna Sassari, primo passo di una fase decisiva che potrebbe aprire la...

Roma Juve 3-3: siamo PRONTI allo SPRINT finale, anche grazie... alla PANCHINA!

Aggiornamenti e notizie su Pronti allo sprint finale

Discussioni sull' argomento Serie B, Adrano sesta promossa diretta in A2. Due gironi si decideranno al fotofinish; Tanto lo sappiamo che, in fondo in fondo, ci sperate ancora!!!; Vingegaard vince Parigi-Nizza. 8^ tappa a Martinez; Torneo Bajocchi Fast Sprint, finale tra Asciutti e Nardocci al Neo Tennis Club Lux.

Pronti allo sprint finaleSette partite per chiudere al meglio una stagiona vissuta fin troppo sulle montagne russe. La Tema Sinergie ha fatto tesoro della pausa del campionato per riordinare le idee, lasciandosi alle spalle i ... ilrestodelcarlino.it

IL GOV DEL VENETO STEFANI A CONFINDUSTRIA : “ PRONTI FONDI PER LE IMPRESE “. - facebook.com facebook

Intanto in Marocco sono già pronti... (via @Swaffle_7 ) x.com