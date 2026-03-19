Pronostico Villarreal-Real Sociedad | in casa non sbagliano

Venerdì si gioca la partita tra Villarreal e Real Sociedad, una delle sfide della ventinovesima giornata della Liga. Il match si svolge in casa per il Villarreal, che cerca di mantenere la propria imbattibilità davanti ai propri tifosi. La Real Sociedad arriva con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. La partita si svolge in un clima di grande attesa tra le due squadre.

Villarreal-Real Sociedad è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Blindare il quarto posto in classifica – sono undici i punti di vantaggio sul Betis – è il chiaro obiettivo del Villarreal, che ospita una Real Sociedad decisamente in ripresa e che sogna, assolutamente, la possibilità di rientrare nella zona Europa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma difficilmente la squadra “gialla” sbaglia le partite in casa. C’è da dire che il periodo nero, nel quale anche alcuni match davanti al proprio pubblico sono stati complicati, da tre gare interne a questa parte il risultato è sempre lo stesso, vale a dire una vittoria importante che ha rimesso tutto a posto soprattutto per quanto riguarda ovviamente la classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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