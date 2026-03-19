Pronostico Roma-Bologna | all’Olimpico la notte del destino

Giovedì sera alle 21:00 all'Olimpico si gioca la partita tra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e il pronostico è stato fatto in base alle ultime indicazioni.

Roma-Bologna è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il derby italiano di Europa League ha assunto un valore ancora più alto dopo l’ultima giornata di campionato. La sconfitta della Roma nello scontro diretto con il Como (2-1) ha fatto precipitare i giallorossi al sesto posto, a -3 dalla zona Champions, complicando i piani di Gian Piero Gasperini. Ora Pellegrini e compagni sono costretti ad inseguire due squadre, i lariani e la Juventus, che danno l’impressione di avere più benzina nel motore. La strada più breve per tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie, dunque, potrebbe diventare la vittoria dell’Europa League, trofeo che l’ex tecnico dell’Atalanta ha già sollevato 2 anni fa alla guida della Dea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Roma-Bologna: all’Olimpico la notte del destino Articoli correlati Leggi anche: Roma–Stoccarda, notte europea all’Olimpico: il Pronostico Roma-Bologna, si decide tutto all'Olimpico: il pronostico dell'EuroderbyDopo il pareggio dell'andata al Dall'Ara, Roma e Bologna si giocano l'accesso ai quarti di finale nella sfida di ritorno all'Olimpico. Approfondimenti e contenuti su Pronostico Roma Bologna all'Olimpico la... Temi più discussi: Pronostico Bologna-Roma quote andata ottavi Europa League; Segui Bologna-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico Bologna-Roma | Europa League 2025/26; Bologna-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto. Roma-Bologna, si decide tutto all'Olimpico: il pronostico dell'EuroderbyPronostico Roma-Bologna quote analisi statistiche precedenti ritorno ottavi Europa League in programma giovedì 19 marzo alle 21 ... gazzetta.it Roma-Bologna pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Bologna con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per gli Ottavi di Europa League. calciomercato.com Pronostico Roma-Bologna - facebook.com facebook MOMENTO PRONOSTICO Come finisce Bologna-Roma di Europa League stasera x.com