Pronostico Rakow-Fiorentina | c’è una costante nelle trasferte europee

Giovedì alle 18:45 si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina. La partita si svolge in trasferta per la squadra italiana, che affronta l’avversario in una gara valida per qualificarsi ai quarti di finale. La diretta televisiva dell’incontro sarà disponibile, e le formazioni probabili sono state già annunciate.

Rakow-Fiorentina è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Fiorentina è ormai diventata una habitué di questa competizione ed è molto vicina a staccare il pass per i quarti di finale. Sarebbe la quarta volta di fila per una Viola alla quale basterà non perdere nella trasferta polacca di Sosnowiec – il Rakow non gioca nel proprio stadio, a Czestochowa, le partite casalinghe di Conference League – per tornare tra le prime otto e proseguire l’avventura continentale. Vantaggio non indifferente che la squadra di Paolo Vanoli si è assicurata una settimana fa al “Franchi”, battendo in rimonta la formazione di Lukasz Tomczyk (2-1), ribaltata nel recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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