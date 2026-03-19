Pronostico Friburgo-Genk | vittoria e passaggio del turno

Nella sfida degli ottavi di finale di Europa League, il Friburgo affronta il Genk in casa. Dopo la sconfitta per 1-0 nell’andata, il risultato mantiene aperte tutte le opzioni per le due squadre. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e si può seguire in diretta, con le formazioni che si preparano a dare il massimo per avanzare nel torneo.

Friburgo-Genk è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico La sconfitta per uno a zero sul campo del Genk lascia aperte tutte le possibilità per il Friburgo. Il ribaltone ci può stare, anche per quelle che sono state le statistiche venute fuori alla fine della gara in Belgio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Maggiore possesso palla, due grandi occasioni a zero, due tiri in porta e una situazione che molto spesso sembrava potesse portare al vantaggio da un momento all’altro. Il Genk ha avuto il merito di chiudersi nel momento iniziale di apprensione, di rimanere in vita, e poi difendere la rete arrivata alla metà del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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