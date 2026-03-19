Ecco le previsioni sui possibili marcatori delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si tratta di una tripla marcatori a quota, con dettagli sulle squadre coinvolte e sui giocatori più probabili a trovare la rete. Le analisi si basano sulle prestazioni recenti e sulle statistiche ufficiali delle squadre e dei singoli calciatori.

Le dritte sui possibili marcatori delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: ecco tutte le dritte sul tavolo Con i riflettori “italiani” inevitabilmente puntati sul confronto dell’ Olimpico tra Roma e Bologna, gli ottavi di finale di Europa League entrano definitivamente nel vivo. Dopo l’ 1-1 dell’andata, felsinei e giallorossi si ritrovano ancora uno contro l’altro a distanza di una settimana dal match del Dall’Ara che ha comunque offerto non poche indicazioni. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Imprescindibile in questa fase della stagione, ad esempio, Malen è nuovamente pronto a caricarsi la squadra sulle spalle per provare a far saltare il banco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Europa League, la tripla marcatori a quota

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