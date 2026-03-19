Pronostici di oggi 19 marzo | ritorno ottavi di finale Europa e Conference League

Oggi, 19 marzo, si giocano gli ottavi di finale di Europa League e Conference League. La Roma e il Bologna si affrontano dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all’andata al “Renato Dall’Ara” e si preparano alle sfide di ritorno, con il punteggio di partenza uguale, considerando che i gol in trasferta non valgono più doppio.