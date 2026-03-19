Promozione domenica la capolista riceve la seconda a un punto dalla vetta Borrelli | Aurora-Azzurra non è ancora decisiva

Domenica alle 15 si gioca la partita tra Aurora Treia e Azzurra Colli, due squadre in vetta alla classifica con un punto di distanza. Borrelli, attaccante dell’Aurora, afferma che la sfida non è ancora decisiva e che potrebbe influenzare la corsa al vertice, ma non determinerà il stagione. La partita si svolgerà in casa dell’Aurora Treia, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

"Non è una sfida decisiva". Davide Borrelli, esperto giocatore offensivo dell’Aurora Treia, parla del match interno di domenica alle 15 contro l’Azzurra Colli, la prima riceve la visita della seconda che accusa un punto di ritardo dalla vetta. "Una nostra vittoria – aggiunge – sarebbe un bel segnale, anche se poi rimangono sempre tre gare dove può succedere di tutto". È la quarta volta che si troveranno di fronte queste due realtà. "Penso – spiega Borrelli – che possa essere una sfida sulla falsariga di quelle in Coppa e di quella in campionato. Sarà una gara in cui si cercherà di sbagliare il meno possibile sapendo il valore di una partita a quattro turni dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione, domenica la capolista riceve la seconda a un punto dalla vetta. Borrelli: "Aurora-Azzurra non è ancora decisiva» Articoli correlati Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio stende la capolista MarinaEcco i risultati e i marcatori forlivesi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Leggi anche: Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Meldola, tre gol per la vetta solitaria. Anche il Collinello vola Altri aggiornamenti su Promozione domenica la capolista riceve... Temi più discussi: PROMOZIONE. L' Aurora Treia rallenta ancora, solo pari con l' Azzurra Mariner; Azzurra Mariner-Aurora Treia 1-1, i ragazzi di Morelli frenano la corsa della capolista; L’Azzurra Mariner frena la capolista, Colli ok; Alfonsi: Teniamo in vita un campionato che l’Aurora Treia sta dominando. Promozione, la presentazione di eleuteri. Casette-Corridonia, gara decisiva. Aurora, stai attenta col Mariner»Continua la lotta a distanza tra la capolista Aurora Treia e l’Azzurra Colli, seconda forza del campionato, che ... msn.com Alfonsi: Teniamo in vita un campionato che l’Aurora Treia sta dominandoPROMOZIONE - Il tecnico dell'Azzurra Colli dopo la vittoria contro il Monticelli: Non pensavamo di arrivare fino a qui, ora ce la giocheremo Una vittoria dominante in un momento mentalmente ideale d ... youtvrs.it PROMOZIONE L'Azzurra Mariner sfiora il colpaccio, ma frena comunque la corsa della capolista Aurora Treia ... - facebook.com facebook