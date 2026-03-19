Ryan Gosling ha ricevuto un regalo insolito mentre era sul set di un nuovo film. L’attore, che ha passato oltre tre mesi a girare una scena per un’avventura in fase di produzione, ha ricevuto un oggetto speciale destinato a combattere la solitudine durante le lunghe giornate di ripresa. Questi dettagli sono stati confermati da fonti vicine alla produzione.

Dopo aver trascorso più di tre mesi a girare una sola scena per la prossima avventura interstellare, Gosling ha confessato che aveva un po' bisogno di compagnia I compagni di set di Ryan Gosling in Project Hail Mary hanno fatto un curioso regalo alla star del film per farlo sentire meno solo durante le riprese. Questo per via del fatto che l'attore ha dovuto affrontare parecchie scene completamente in solitudine e senza nessun'altra persona nelle vicinanze per necessità di copione. Con un budget stimato di 200 milioni di dollari, il team di L'Ultima Missione: Project Hail Mary ha avuto a disposizione 100 giorni per girare una sola scena. È stato allora che Gosling ha iniziato a cedere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary: Ryan Gosling ha ricevuto un curioso regalo anti-solitudine sul set

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