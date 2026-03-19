A Milano, nell’aula bunker di San Vittore, si apre il processo Hydra che coinvolge 45 imputati. L’accusa sostiene che Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra abbiano collaborato per attività illecite al Nord. Tra i presenti, il presunto boss Amico ha deciso di collaborare con gli inquirenti e diventa il nuovo pentito. Il procedimento riguarda un’ampia operazione contro le organizzazioni mafiose.

A Milano le porte dell’aula bunker di San Vittoresi aprono sul processoHydra, uno dei processi più delicati degli ultimi anni. Non è solo una questione di numeri (45 imputati) ma di ciò che emerge dall’inchiesta: unapresunta alleanza tra Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra nel cuore economico del Paese. L’indagine si chiama “Hydra” come il mostro dalle molte teste e la scelta non è casuale. Secondo la Direzione distrettuale antimafia, le organizzazioni avrebbero smesso di farsi concorrenza per iniziare a collaborare. Tra affari condivisi e territori gestiti senza conflitti, la Lombardia è diventata una piattaforma operativa più che in un campo di scontro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Processo Hydra, a Milano il maxi dibattimento: presunto boss Amico è il nuovo pentito

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