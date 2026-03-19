Probabile formazione Milan | contro il Torino Allegri ritrova due pedine fondamentali Davanti una sorpresa

Sabato 21 marzo alle 18:00 il Milan affronterà il Torino a San Siro con Allegri che ha deciso la formazione titolare. L’allenatore riporta in squadra due giocatori chiave e ha scelto una formazione con una sorpresa in attacco. La partita sarà decisiva per entrambe le squadre e si giocherà davanti al pubblico di casa. La formazione ufficiale verrà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

Mancano appena due giorni alla nuova partita del Milan di Massimiliano Allegri che, sabato 21 marzo alle ore 18:00, ospiterà a 'San Siro' il Torino per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per cercare di restare quanto meno nella scia dell'Inter capolista, distante 8 punti e per respingere gli assalti di Napoli, Como, Juventus e Roma alla posizione Champions dei rossoneri. Allegri, nonostante il Milan sia reduce dall'inopinato k.o. (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, non cambierà modulo: avanti con il suo sistema tattico preferito, il 3-5-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Probabile formazione Milan: contro il Torino Allegri ritrova due pedine fondamentali. Davanti una sorpresa Articoli correlati Milan, probabile formazione contro il Pisa: una novità in campo. Quale sorpresa prepara Allegri?Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Pisa con l’obiettivo di proseguire la scia positiva, costruita intorno a una vittoria convincente. Milan-Torino, la probabile formazione rossonera: due rientri e due conferme per AllegriMancano appena due giorni alla nuova partita del Milan di Massimiliano Allegri che, sabato 21 marzo alle ore 18:00, ospiterà a 'San Siro' il Torino... Tutti gli aggiornamenti su Torino Allegri Temi più discussi: Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Jashari dal 1'. Estupinan corre a sinistra; Le probabili formazioni di Lazio-Milan (Serie A); Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Simeone, Adams e ZapataIl Milan deve ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e per farlo deve battere il Torino: le ultime sulle formazioni di Allegri e D'Aversa nella trentesima giornata di Serie A. msn.com Probabili formazioni Milan-Torino: cosa filtra su Leao-Pulisic. Zapata verso la panchinaProbabili formazioni Milan Torino - Nella giornata di sabato 21 marzo, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it #MilanTorino, la probabile #formazione rossonera: due rientri e due conferme per #Allegri - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com #Allegri si prepara alla sfida contro il #Torino, dove secondo la Gazzetta dello Sport ripartirà dal collaudato 3-5-2. La grande notizia per i rossoneri è il ritorno di #Rabiot, pronto a riprendersi il comando del centrocampo . Il rientro del francese sarà la moss - facebook.com facebook