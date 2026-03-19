Prisma Taranto un punto che vale la salvezza | Pineto passa solo al tie-break

La Prisma La Cascina Taranto ha ottenuto un punto importante contro la capolista Abba Pineto, in una partita che si è conclusa al tie-break. La squadra tarantina ha lottato con determinazione e ha portato a casa un risultato che potrebbe risultare decisivo nella corsa alla salvezza. La sfida si è giocata in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate a dare il massimo sul campo.

Tarantini Time Quotidiano Vale tantissimo, forse anche più di quanto racconti il risultato finale, il punto conquistato dalla Prisma La Cascina Taranto contro la capolista Abba Pineto. Al PalaFiom finisce 3-2 per gli ospiti, ma per i rossoblù è una serata da ricordare: la squadra esce dal campo tra gli applausi dopo una prova di carattere, intensità e qualità che, complice anche l’esito degli altri campi, consegna la matematica salvezza. Contro la prima della classe, Taranto gioca una partita di spessore, resta dentro il match in ogni momento e riesce anche a mettere più volte alle corde una squadra costruita per vincere. La gara si sviluppa fin dai primi scambi su binari di grande equilibrio, con continui cambi di inerzia e con i padroni di casa capaci di ribaltare l’avvio sfavorevole del confronto fino a portarsi avanti per 2 set a 1. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Prisma Taranto, un punto che vale la salvezza: Pineto passa solo al tie-break Articoli correlati Prisma Taranto, sfida alla capolista Pineto al PalaFiomTarantini Time QuotidianoArchiviata la vittoria al tie-break contro Porto Viro, la Prisma La Cascina Taranto torna in campo per un impegno di alto... Roma Volley parte con un punto nella pool promozione: Fasano passa al tie-breakUn'ottima Roma Volley frena al palazzetto perdendo contro Fasano dopo una lunga battaglia finita al tie-break. Altri aggiornamenti su Prisma Taranto Temi più discussi: Un punto che vale la salvezza, Taranto cade solo al tie break; Volley A2/M, Prisma Taranto piega Porto Viro in rimonta al tie-break; Per Taranto una vittoria che profuma di salvezza; Taranto, vittoria al tie-break. Taranto vince la maratona con Porto ViroNell'anticipo della 10a di ritorno la squadra di Lorizio la spunta al tie break 3-2 (25-14, 25-20, 26-28, 20-25, 15-11) dopo due ore e venti di gioco, conquistando due punti fondamentali nella corsa a ... tuttosport.com Pallavolo A2M – La Prisma La Cascina Taranto ospita la capolista Abba Pineto che si presenta in grande formaArchiviata la preziosa vittoria al tie-break contro Porto Viro, la Prisma La Cascina Taranto si prepara a un match di altissimo livello nel turno infrasettimanale di domani alle 20.30 al PalaFiom cont ... ivolleymagazine.it Gabriel Galiano, centrale della Prisma La Cascina Taranto a 100 Sport Volley Torna il contenitore dedicato al volley a tinte rossoblù condotto da Cosimo Lenti. Puntata del 17 marzo 2026 - facebook.com facebook Pallavolo A2M - La Prisma La Cascina Taranto ospita la capolista Abba Pineto che si presenta in grande forma x.com