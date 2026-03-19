Con l’arrivo della primavera, nei condomini si moltiplicano le assemblee per discutere di ristrutturazioni e interventi sui spazi comuni. Le richieste di accesso al verde aumentano, mentre i residenti si confrontano su come gestire le aree verdi condominiali. Le discussioni si concentrano su questioni pratiche e amministrative relative alla cura degli spazi condivisi. In questo periodo, la vita condominiale si anima di incontri e decisioni.

Con l’arrivo della bella stagione, il risveglio della natura porta con sé non solo profumi e colori, ma anche una rinnovata frenesia all’interno degli edifici delle nostre città. È proprio in questo periodo di transizione che si concentrano le decisioni più delicate per la gestione dei beni comuni: dalle delibere per il rifacimento delle facciate alla manutenzione dei giardini. Muoversi tra i regolamenti condominiali richiede una conoscenza tecnica e una sensibilità non comuni, come nel caso dell’ Avvocato Alfonso Torchia a Roma, professionista abituato a mediare tra le esigenze dei singoli e la normativa vigente per garantire una convivenza armoniosa e legalmente inattaccabile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Primavera in condominio: tra assemblee, ristrutturazioni e il diritto al verde

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