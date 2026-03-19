Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso al PSV è di 0,519 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore aggiornato del gas nel mercato all’ingrosso alla data del 19 marzo 2026. Il prezzo viene comunicato quotidianamente e riflette le condizioni di mercato attuali. Nessuna analisi o interpretazione viene fornita in questa introduzione.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Marzo 2026, è pari a 0,519 €Smc. Questo dato rappresenta la quotazione media giornaliera del Punto di Scambio Virtuale (PSV), il principale riferimento per il mercato del gas naturale in Italia. Il prezzo è stato calcolato convertendo il valore di 54,95 €MWh (mediaPSV) in euroSmc, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo, dopo una fase di relativa stabilità e valori più contenuti registrati a inizio mese. Dal minimo di 32,95 €MWh (0,308 €Smc) del 1 Marzo 2026, il prezzo è cresciuto progressivamente, superando la soglia dei 50 €MWh (0,467 €Smc) già dal 13 Marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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