Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora le spese energetiche in casa. Questo valore si modifica di giorno in giorno e fornisce informazioni concrete sui costi attuali del gas naturale. Chi utilizza questa risorsa per riscaldamento o cucina cerca di capire l’andamento del mercato e i costi da affrontare.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In un contesto di mercato in continua evoluzione, monitorare il prezzo del gas è diventato essenziale per famiglie e imprese. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.376788 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Una selezione di notizie su Prezzo gas al metro cubo oggi

Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Costi delle bollette a marzo 2026: la media per Luce e Gas è di 0,1349€ e 0,4643€; Bollette del gas, la stangata iraniana sarà pagata da anziani e più fragili; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 12 marzo 2026.

Bollette, il prezzo fisso di luce e gas può salire ancora?Gli aumenti, però, non sono da escludere sin da subito: chi ha un contratto a prezzo variabile, sia per il gas ma anche per la luce, potrebbe registrare i primi aumenti nel giro di un paio di mesi al ... tg24.sky.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luceIl prezzo del gas in Europa è sceso sotto i 30 euro al megawattora, oggi 24 novembre ha toccato a 29, 2 euro: si tratta della quotazione più bassa da oltre diciotto mesi. Da febbraio, il prezzo è ... corriere.it

Trump valuta l'invio di migliaia di soldati. E vola il prezzo del petrolio - facebook.com facebook

Il governo ha approvato un decreto per ridurre il prezzo dei carburanti x.com