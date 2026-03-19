prezzabile scatta la squalifica per una giornata

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare per una giornata un giocatore, che domenica scorsa ha ricevuto la sua quinta ammonizione dall'inizio del campionato. La sanzione riguarda l’episodio avvenuto durante la partita di domenica e si applica a tutti i calciatori che raggiungono questo limite di ammonizioni. La decisione entrerà in vigore a partire dalla prossima giornata di campionato.

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Prezzabile, che domenica scorsa ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio del campionato. Oltre a lui, sabato prossimo contro il Pietracuta difficilmente la Spal potrà contare su Giacomel, ancora fermo ai box. TIFOSI. Inutile dire che il successo ottenuto nel big match col Mezzolara ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che si stanno mobilitando per seguire la squadra di Parlato sabato prossimo alle 15 allo stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna per la gara contro il Pietracuta. Attenzione però ad alcune linee guida: non è prevista alcuna prevendita per la partita, quindi i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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