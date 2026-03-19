Calhanoglu si è rivelato un giocatore determinante per l'Inter, contribuendo con prestazioni importanti. La sua presenza in campo ha portato qualità e quantità alla squadra nerazzurra, rendendolo un elemento chiave nelle partite decisive. Oltre all'impegno con l'Inter, ha partecipato a incontri con la nazionale turca, affrontando anche gli spareggi per qualificarsi ai prossimi tornei.

Per Chivu e, perché no, anche per Montella. Lo scudetto con l'Inter, ma anche gli spareggi con la Turchia. Calhanoglu nel 2026 ha giocato pochissimo. Prima lo stiramento al polpaccio sinistro, poi un risentimento al muscolo adduttore della coscia destra: l'aria mondiale aiuta a guarire e così domenica sera a Firenze, anche Chivu potrà aggiungere un po' di additivo al tossicchiante motore nerazzurro. Ogni allusione è voluta e Calhanoglu non è certo il primo calciatore che in vista di un Mondiale, questo peraltro ancora da conquistare, gioca nel club col freno a mano tirato, quando ci gioca. E lui in verità ci ha giocato molto poco: appena 6 presenze (4 da titolare) nelle 19 partite che l'Inter ha fatto nel 2026, nemmeno un minuto in Champions League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prezioso Calhanoglu. L'additivo giusto al motore nerazzurro

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